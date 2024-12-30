بلدية غزة: ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، الإثنين، إن النازحين في قطاع غزة يعانون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم.

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وأشار النبيه إلى أن مدينة غزة تشهد حاليا منخفضا جويا شديدا يحمل أمطارا وعواصف تشكل خطرا على الخيام التي ينزح فيها الفلسطينيون.