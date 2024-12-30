بلدية غزة: ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر

وأشار النبيه إلى أن مدينة غزة تشهد حاليا منخفضا جويا شديدا يحمل أمطارا وعواصف تشكل خطرا على الخيام التي ينزح فيها الفلسطينيون.
وأكد النبيه أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي شبه معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي والأمطار.
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