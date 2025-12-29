بلدية غزة: غرق وتطاير آلاف الخيام للنازحين

وأوضح مهنا، الاثنين، أن اشتداد المنخفضات الجوية يضاعف المخاطر على حياة السكان والنازحين، لا سيما في ظل تهالك آلاف الخيام التي لم تُنشأ لتحمّل الرياح والأمطار، إلى جانب انهيار عشرات المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي يقطنها نازحون اضطرارا لغياب البدائل، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ويعمّق حجم المأساة الإنسانية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة
-
بلديات غزة تحذر من توقف الخدمات بسبب أزمة الوقود مع دخول الشتاء
-
اتحاد بلديات غزة يحذر من مخاطر انتشار الأوبئة
-
الاحتلال يستهدف 706 من عائلات الصحفيين في غزة
-
29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل
-
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار
-
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من محافظة الخليل