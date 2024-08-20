بلدية كريات شمونة تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

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الوكيل الإخباري- طالبت بلدية مستوطنة كريات شمونة في الجليل الغربي من السكان البقاء قرب الملاجئ وتقليص الحركة بعد تقييم أمني، خوفا من إطلاق حزب الله لصواريخ نحو المنطقة. اضافة اعلان





في الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة سهل الحولة دون الإبلاغ عن إصابات".