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بلدية كريات شمونة تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

كريات شمونة
كريات شمونة
الثلاثاء، 20-08-2024 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   طالبت بلدية مستوطنة كريات شمونة في الجليل الغربي من السكان البقاء قرب الملاجئ وتقليص الحركة بعد تقييم أمني، خوفا من إطلاق حزب الله لصواريخ نحو المنطقة.اضافة اعلان


في الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة سهل الحولة دون الإبلاغ عن إصابات".
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