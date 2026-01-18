بلومبيرغ: ترامب يريد من الدول أن تدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام

07:41 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت بلومبرغ نقلا عن مسودة ميثاق أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام الذي يرأسه. اضافة اعلان





وأفاد التقرير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس في البداية، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير.



وردت وزارة الخارجية الأميركية على تساؤل رويترز بهذا الشأن بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المجلس نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر هذا الرقم.



وأعلنت إسرائيل السبت، اعتراضها على التركيبة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"مجلس تنفيذي" يُفترض أن يندرج تحت "مجلس السلام" الذي سيشرف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب المدمّرة.

