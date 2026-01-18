الأحد 2026-01-18 08:03 ص

بلومبيرغ: ترامب يريد من الدول أن تدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام

غزة
غزة
 
الأحد، 18-01-2026 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت بلومبرغ نقلا عن مسودة ميثاق أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام الذي يرأسه.اضافة اعلان


وأفاد التقرير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس في البداية، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

وردت وزارة الخارجية الأميركية على تساؤل رويترز بهذا الشأن بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المجلس نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر هذا الرقم.

وأعلنت إسرائيل السبت، اعتراضها على التركيبة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"مجلس تنفيذي" يُفترض أن يندرج تحت "مجلس السلام" الذي سيشرف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب المدمّرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيران مرفوع في طهران

عربي ودولي إيران.. إعادة فتح المدارس بعد أسبوع من الإغلاق

غزة

فلسطين بلومبيرغ: ترامب يريد من الدول أن تدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام

ارشيفية

عربي ودولي سوريا.. انقطاع المياه عن الرقة بشكل كامل بعد تفجير "قسد" الأنابيب المغذية للمدينة

مجلس النواب

شؤون برلمانية لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

كهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

يتأثر الأردن الأحد، بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم. ومن المتوقع هطل أمطار بين الحين والآخر في الشمال تمتد تدريجي

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

أخبار محلية الجيش ينعى حمود القطارنة



 






الأكثر مشاهدة