بلينكن إلى القاهرة لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر الثلاثاء، لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة.

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وتسعى واشنطن إلى جانب الوسيطين قطر ومصر منذ شهور إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب وإطلاق سراح الإسرائيليين مقابل فلسطينيين أسرى لدى إسرائيل.



والعقبتان الأكبر حاليا هما مطلب إسرائيل بإبقاء قواتها في محور فيلادلفيا لضمان منطقة عازلة بين غزة ومصر، إلى جانب تفاصيل تتعلق بتبادل المحتجزين والأسرى.



وقالت الخارجية الأميركية في البيان، إن بلينكن سيناقش الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق "يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي بشكل أوسع".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف للصحفيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ أسابيع عدة.