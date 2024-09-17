 
الثلاثاء 2024-09-17 10:05 ص
 
 

بلينكن إلى القاهرة لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
الثلاثاء، 17-09-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر الثلاثاء، لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة.

اضافة اعلان


وتسعى واشنطن إلى جانب الوسيطين قطر ومصر منذ شهور إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب وإطلاق سراح الإسرائيليين مقابل فلسطينيين أسرى لدى إسرائيل.


والعقبتان الأكبر حاليا هما مطلب إسرائيل بإبقاء قواتها في محور فيلادلفيا لضمان منطقة عازلة بين غزة ومصر، إلى جانب تفاصيل تتعلق بتبادل المحتجزين والأسرى.


وقالت الخارجية الأميركية في البيان، إن بلينكن سيناقش الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق "يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي بشكل أوسع".


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.


وأضاف للصحفيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ أسابيع عدة.


وأردف أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للوصول إلى اتفاق نهائي.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي عيار 21 و18 .. هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

ارشيفية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية

أرشيفية

أخبار محلية "الضريبة" تعمم: 10 قروش فقط الزيادة على علبة السجائر

من المصدر

أخبار محلية الأردن يعبر عن تضامنه مع 5 دول

أرشيفية

عربي ودولي الأسد يبحث مع شويغو «ملفات أمنية»

تعبيرية

تكنولوجيا ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

لر

أخبار الشركات كريم إكسبرس "Careem Express" خدمة التوصيل الوحيدة عند الطلب للشركات في الأردن

تعبيرية

منوعات لماذا تنفجر بطارية السيارة؟



 


الأكثر مشاهدة





عاجل