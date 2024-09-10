بلينكن: تم التوافق على أكثر من 90% من القضايا لوقف إطلاق النار بغزة

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي "عازمون على العمل على التوصل لوقف إطلاق النار لأنه سيفتح آفاقا إيجابية كبيرة".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إنه ينبغي أن يكون هناك مسار لحل الدولتين.
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