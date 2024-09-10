بلينكن: تم التوافق على أكثر من 90% من القضايا لوقف إطلاق النار بغزة

03:57 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تم التوافق على أكثر من 90% من القضايا لوقف إطلاق النار بغزة وبقيت ملفات قليلة وصعبة لكنها قابلة للحل. اضافة اعلان





وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي "عازمون على العمل على التوصل لوقف إطلاق النار لأنه سيفتح آفاقا إيجابية كبيرة".



من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إنه ينبغي أن يكون هناك مسار لحل الدولتين.