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بلينكن: نأمل في اتفاق بغزة قبل تنصيب ترامب

بلينكن
بلينكن
الإثنين، 13-01-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لشبكة "سي بي إس" "نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل يوم التنصيب".

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وأضاف "عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه بايدن".

 
gnews

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