 
الإثنين 2024-08-19 09:36 م
 

 

بلينكن: نتنياهو يدعم المقترح الأمريكي لتقليص فجوات الهدنة في غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
انتوني بلينكن
الإثنين، 19-08-2024 09:03 م
الوكيل الإخباري-    أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه يدعم الاقتراح الاميركي لتقليص الفجوات بشأن هدنة في غزة، وطالب حماس بالموافقة عليه.اضافة اعلان


وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب "خلال اجتماع بناء جدا مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم، أكد لي أن إسرائيل توافق على اقتراح تقليص (الفجوات). إنه يدعمه. من واجب حماس الآن أن تفعل الأمر نفسه".
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيسمح للزوج وراثة راتب زوجته

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

فلسطين بلينكن: نتنياهو يدعم المقترح الأمريكي لتقليص فجوات الهدنة في غزة

عناصر من جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يعلن مقتل ضابط في جنوب غزة

مديرية الامن العام

أخبار محلية الامن العام : إحذروا هؤلاء وأبلغوا عنهم على طوارئ 911

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الروابدة : معدل قانون الضمان لا يتضمن تغييرا على سن التقاعد المبكر

موسى المعايطة

أخبار محلية المعايطة: المراقبون الدوليون يشكلون حجر الزاوية لتعزيز الشفافية الانتخابية

وزيرة العمل ناديا الروابدة

أخبار محلية وزيرة العمل : رفع إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام

قناة الجزيرة

عربي ودولي وفاة مراسلة الجزيرة بشرى عبدالصمد



 


الأكثر مشاهدة