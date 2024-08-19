بلينكن: نتنياهو يدعم المقترح الأمريكي لتقليص فجوات الهدنة في غزة

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب "خلال اجتماع بناء جدا مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم، أكد لي أن إسرائيل توافق على اقتراح تقليص (الفجوات). إنه يدعمه. من واجب حماس الآن أن تفعل الأمر نفسه".
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