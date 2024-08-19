بلينكن: نتنياهو يدعم المقترح الأمريكي لتقليص فجوات الهدنة في غزة

09:03 م

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه يدعم الاقتراح الاميركي لتقليص الفجوات بشأن هدنة في غزة، وطالب حماس بالموافقة عليه. اضافة اعلان





وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب "خلال اجتماع بناء جدا مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم، أكد لي أن إسرائيل توافق على اقتراح تقليص (الفجوات). إنه يدعمه. من واجب حماس الآن أن تفعل الأمر نفسه".