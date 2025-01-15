بلينكن: نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة

وأضاف "لم نصل بعد إلى مرحلة إبرام الاتفاق إلى حين استكمال كل شيء".
وبين ان الاتفاق في حال إبرامه سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن في مايو الماضي.
وتابع "الاتفاق سيؤدي لوقف إطلاق النار وبدء إسرائيل بسحب قواتها والإفراج عن "الرهائن" والسجناء وزيادة المساعدات".
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