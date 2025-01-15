الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة".

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وأضاف "لم نصل بعد إلى مرحلة إبرام الاتفاق إلى حين استكمال كل شيء".



وبين ان الاتفاق في حال إبرامه سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن في مايو الماضي.