 
الأربعاء 2024-10-23 11:33 ص
 
 

بلينكن: نرفض إعادة احتلال غزة ولدينا خطط لمستقبل القطاع بعد الحرب

ب
أنتوني بلينكن
الأربعاء، 23-10-2024 10:06 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه حان الوقت كي تحول إسرائيل ما وصفه بـ"النجاح العسكري" إلى استراتيجي، داعيا تل أبيب إلى تجنب "مزيد من التصعيد" في ردها المرتقبة على إيران.

اضافة اعلان


تصريحات بلينكن جاءت في ختام زيارته إلى إسرائيل، حيث أكد أن يحيى السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ويتبقى أمران هما إعادة الأسرى وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين، ولدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة بعد الحرب، حيث نعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة.


وشدد بلينكن على الرفض التام لإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مشيرا الى أن هناك حاجة إلى أن تفعل إسرائيل المزيد لإدخال المساعدات لغزة ويجب أن يكون ذلك مستداما.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل عاجل مزاد علني لبيع 1751 شقة و1275 مركبة - رابط

d

أخبار الشركات بدعم من البنك العربي اختتام فعاليات مبادرة " سنبلة"

يصف سياح تلال لشبونة بأنها «شديدة الانحدار» (غيتي)

منوعات "السياح يصرخون من الألم"... مدن أوروبية لا يمكنك المشي فيها

447 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

اقتصاد محلي الانجليزي والرشادي.. أسعار ليرة الذهب في الأردن

ا

أسواق ومال صندوق النقد الدولي: روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم

جانب من الزيارة

أخبار محلية وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا للذكور

غرام الذهب 21 يستقر عند 55.7 دينارا في الأردن

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء ؟

تعبيرية

خاص بالوكيل شكاوى من تأخر صرف المستحقات لمشاركين بالانتخابات



 


الأكثر مشاهدة