بلينكن: نرفض إعادة احتلال غزة ولدينا خطط لمستقبل القطاع بعد الحرب

تصريحات بلينكن جاءت في ختام زيارته إلى إسرائيل، حيث أكد أن يحيى السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ويتبقى أمران هما إعادة الأسرى وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين، ولدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة بعد الحرب، حيث نعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة.
وشدد بلينكن على الرفض التام لإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مشيرا الى أن هناك حاجة إلى أن تفعل إسرائيل المزيد لإدخال المساعدات لغزة ويجب أن يكون ذلك مستداما.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من ثلاثة قرون لعودة غزة كما كانت قبل أكتوبر العام الماضي
-
13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة
-
مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس
-
مسيّرة سقطت بيد المقاومة تكشف التدمير الإسرائيلي الممنهج للمنازل شمال غزة
-
تصعيد إسرائيلي خطير شمال غزة فجر الأربعاء
-
قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
-
حديث إسرائيلي عن إمكانية وقف إطلاق النار بغزة لأسبوع ونصف
-
20 غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة خلال الساعات الأخيرة