بلينكن: نرفض إعادة احتلال غزة ولدينا خطط لمستقبل القطاع بعد الحرب

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه حان الوقت كي تحول إسرائيل ما وصفه بـ"النجاح العسكري" إلى استراتيجي، داعيا تل أبيب إلى تجنب "مزيد من التصعيد" في ردها المرتقبة على إيران.

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تصريحات بلينكن جاءت في ختام زيارته إلى إسرائيل، حيث أكد أن يحيى السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ويتبقى أمران هما إعادة الأسرى وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين، ولدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة بعد الحرب، حيث نعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة.