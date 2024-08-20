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بلينكن: يتعين إبرام اتفاق في غزة خلال الأيام المقبلة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
الثلاثاء، 20-08-2024 11:51 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالموافقة على "مقترح سد الفجوات".

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وذكر بلينكن للصحفيين في الدوحة، أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ.

gnews

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