بلينكن: يتعين إبرام اتفاق في غزة خلال الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالموافقة على "مقترح سد الفجوات".

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