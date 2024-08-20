بلينكن: يتعين إبرام اتفاق في غزة خلال الأيام المقبلة

وذكر بلينكن للصحفيين في الدوحة، أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ.
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