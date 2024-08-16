بلينكن يتوجه السبت إلى إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل غدا السبت.



وقالت في تصريحات، إن بلينكن سيواصل جهود إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن "الأسرى" من خلال مقترح واشنطن.