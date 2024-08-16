بلينكن يتوجه السبت إلى إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وقالت في تصريحات، إن بلينكن سيواصل جهود إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن "الأسرى" من خلال مقترح واشنطن.
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