بلينكن يصل إلى تل أبيب من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيجتمع الاثنين مع كبار القادة في الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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