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بلينكن يصل إلى تل أبيب من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
الأحد، 18-08-2024 08:31 م
الوكيل الإخباري-    وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيجتمع الاثنين مع كبار القادة في الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
gnews

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