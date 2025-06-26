وقال بن غفير "أجد صعوبة في تصديق أن نتنياهو سيكرر أخطاء الماضي ويدخل في مفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".
-
أخبار متعلقة
-
اعتقال متظاهرين في تل أبيب خلال احتجاجات ضد الحرب
-
71 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم
-
جنود الاحتلال والمستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل
-
سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال شمالي خان يونس
-
إصابة 6 من منتظري المساعدات في غزة بنيران الاحتلال
-
سرايا القدس تعلن الاستيلاء على مسيّرتين إسرائيليتين
-
أكسيوس: ترامب يريد وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت
-
65 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم