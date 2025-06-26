10:54 م

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الوكيل الإخباري- أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه ما ورد في تقارير صحفية بشأن مفاوضات قد تدفع دولا للتطبيع مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية. اضافة اعلان





وقال بن غفير "أجد صعوبة في تصديق أن نتنياهو سيكرر أخطاء الماضي ويدخل في مفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".