بن غفير: أشعر بقلق مضاعف بعد كشف تفاصيل الصفقة

وأضاف ان "هذه صفقة خطيرة فهناك أسرى سيُفرج عنهم للقدس والضفة، ويعلم الجميع أن هؤلاء سيعودون لمحاولة تنفيذ هجمات وقتل، فإن قلقي أصبح مضاعفًا".
ودعا وزراء الليكود لعدم دعم الصفقة ولم يفت الأوان بعد.
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