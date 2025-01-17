بن غفير: أشعر بقلق مضاعف بعد كشف تفاصيل الصفقة

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "كنت بالأمس مصدوما من تفاصيل الصفقة، واليوم، مع كشف المزيد والمزيد من التفاصيل، فإنني أشعر بالقلق أضعافا مضاعفة".

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وأضاف ان "هذه صفقة خطيرة فهناك أسرى سيُفرج عنهم للقدس والضفة، ويعلم الجميع أن هؤلاء سيعودون لمحاولة تنفيذ هجمات وقتل، فإن قلقي أصبح مضاعفًا".