 
الجمعة 2025-01-17 07:20 م
 

بن غفير: أشعر بقلق مضاعف بعد كشف تفاصيل الصفقة

بن غفير
بن غفير
الجمعة، 17-01-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "كنت بالأمس مصدوما من تفاصيل الصفقة، واليوم، مع كشف المزيد والمزيد من التفاصيل، فإنني أشعر بالقلق أضعافا مضاعفة".

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وأضاف ان "هذه صفقة خطيرة فهناك أسرى سيُفرج عنهم للقدس والضفة، ويعلم الجميع أن هؤلاء سيعودون لمحاولة تنفيذ هجمات وقتل، فإن قلقي أصبح مضاعفًا".


ودعا وزراء الليكود لعدم دعم الصفقة ولم يفت الأوان بعد.

 
gnews

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