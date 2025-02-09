بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن إسرائيل أصبحت "نكتة الشرق الأوسط".



ونقلت صحيفة "معاريف" عن بن غفير، الذي استقال من منصب وزير الأمن القومي مؤخرا احتجاجا على عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب: "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد في المجلس الوزاري المصغر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

اضافة اعلان



وأضاف "يجب أن نشجع الهجرة الطوعية من غزة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول إن هناك وقتا لكن من جهة إسرائيل لا وقت لدينا".