الثلاثاء 2025-07-01 02:14 ص
 

بن غفير: أوامر حسم المعركة مع حماس لم تصدر بعد

بن غفير
بن غفير
 
الثلاثاء، 01-07-2025 01:08 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن الأوامر النهائية لحسم المعركة مع حركة حماس في غزة لم تصدر بعد.اضافة اعلان


وأضاف "أقول لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) حان الوقت للحسم والتوقف عن التلكؤ.
 
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