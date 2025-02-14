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بن غفير: الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين ضعف

بن غفير: الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين ضعف
بن غفير
الجمعة، 14-02-2025 03:55 م
الوكيل الإخباري-   اعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير على إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى فقط غدا السبت.اضافة اعلان


وقال للحكومة الإسرائيلية إن "الاكتفاء بالإفراج عن ثلاثة محتجزين فقط غدا بدلا من الجميع هو ضعف"، وذلك بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين السبت قبل انتهاء الأزمة التي مر بها الاتفاق أمس الخميس.
 
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