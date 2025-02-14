بن غفير: الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين ضعف

وقال للحكومة الإسرائيلية إن "الاكتفاء بالإفراج عن ثلاثة محتجزين فقط غدا بدلا من الجميع هو ضعف"، وذلك بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين السبت قبل انتهاء الأزمة التي مر بها الاتفاق أمس الخميس.
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