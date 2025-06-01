الأحد 2025-06-01 02:39 م
 

بن غفير: حماس ستستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
 
الأحد، 01-06-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-  أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لا يتفق مع مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكداً أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أخطأ عندما وافق على العمل وفق تلك الخطة، ودعا بن غفير حكومته إلى تكثيف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بكل قوة.اضافة اعلان


وأضافت هيئة البث - نقلاً عن بن غفير - أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح، قائلاً إن ما يجب فعله هو مواصلة القضاء عليها.

وأشار بن غفير إلى أنه ليس قلقاً على الأسرى الإسرائيليين في غزة فقط، بل على الجنود المشاركين في المعركة أيضاً.

وأردف بن غفير قائلاً: "لقد أضعنا ما يكفي من الفرص، حان الوقت للدخول بكل قوتنا، لتدمير حماس وقتلها وهزيمتها".

وفي وقت سابق، قالت حماس إنها سلّمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته"، بما يحقق "وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".

وأضافت، في بيان، أنه "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثماناً، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج

لا4ث

طب وصحة مكملات غذائية قد تضرّ بصحتك إذا تناولتها دون استشارة طبية

5قفب

طب وصحة تورم تحت الإبط.. إليك الأسباب

ف

فن ومشاهير دولة عربية تسحب جنسية إعلامي شهير... ما القصة؟ صورة

للاب

فن ومشاهير حسناء تايلاندية تنتزع لقب ملكة جمال العالم 2025 - فيديو

الفيضانات شردت الآلاف في نيجيريا

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 151 قتيلاً

يوسف الشواربة

أخبار محلية أمين عمان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمين عمّان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك



 
 





الأكثر مشاهدة