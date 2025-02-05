بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة

11:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719516 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، في تصريحات للقناة الـ14 الإسرائيلية، بالعودة للحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة. اضافة اعلان





وأعرب بن غفير عن أمله في تنفيذ المقترح على أرض الواقع "وليس فقط مجرد الحديث عنه".