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بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة

بن غفير
بن غفير
الأربعاء، 05-02-2025 11:01 م
الوكيل الإخباري-   تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، في تصريحات للقناة الـ14 الإسرائيلية، بالعودة للحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة.اضافة اعلان


وأعرب بن غفير عن أمله في تنفيذ المقترح على أرض الواقع "وليس فقط مجرد الحديث عنه".
 
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