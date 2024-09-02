بن غفير: نمارس ضغوطا كبيرة لمعارضة الصفقة

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "لدينا السلطة، ونمارس ضغوطا كبيرة لمعارضة الصفقة، وآمل ألا يشعر رئيس الوزراء بالارتباك وألا يتراجع أحد".

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