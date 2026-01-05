بن غفير: يجب إعدام مروان البرغوثي

وأعلن بن غفير، خلال اجتماع لفصيل حزبه "عوتسما يهوديت" في الكنيست بالقدس، ردًا على سؤال من وكالة الأنباء اليهودية (JNS) حول عريضة قدّمها ألون ليئيل، المحاضر في جامعة رايخمان والدبلوماسي الإسرائيلي السابق، للمطالبة بالإفراج عن البرغوثي: "يجب إعدام مروان البرغوثي".
وأكد وزير الأمن القومي: "مروان البرغوثي قاتل، إنه إرهابي". وأضاف: "بالمناسبة، في سجن إسرائيلي اليوم، يُعاني من ظروف أسوأ من تلك التي يُعاني منها رئيس فنزويلا...".
وتابع بن غفير: "أعتقد أننا بحاجة إلى التعلّم من الولايات المتحدة. عقوبة الإعدام للإرهابيين. هذا ما نحتاجه".
يذكر أن أكثر من 200 شخصية ثقافية رائدة طالبت بالإفراج عن البرغوثي الذي يُنظر إليه على أنه قادر على توحيد الفصائل وإعادة الأمل في إنشاء دولة فلسطينية.
قضى البرغوثي (66 عامًا) 23 عامًا في السجن، بعدما وصف خبراء قانونيون سجنه بالمحاكمة المعيبة.
وكان البرغوثي برلمانيًا منتخبًا وقت اعتقاله، ولا يزال القائد الفلسطيني الأكثر شعبية بحسب ناشطين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال
-
مدير شرطة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/9
-
أكثر من 53 ألف خيمة للنازحين تضررت خلال المنخفضات الأخيرة في غزة
-
مستوطنون يحطمون شواهد قبور إسلامية في القدس
-
نتنياهو: ترامب يشترط نزع سلاح "حماس" دون تنازلات
-
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71386 شهيدا
-
الأونروا: أكثر من 12 ألف طفل نازح قسريا في الضفة الغربية المحتلة
-
شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في خان يونس