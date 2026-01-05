الإثنين 2026-01-05 09:32 م

بن غفير: يجب إعدام مروان البرغوثي

الإثنين، 05-01-2026 08:12 م
الوكيل الإخباري-   صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بأنّه يجب إعدام مروان البرغوثي، زعيم حركة فتح المسجون، لدوره القيادي في الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.اضافة اعلان


وأعلن بن غفير، خلال اجتماع لفصيل حزبه "عوتسما يهوديت" في الكنيست بالقدس، ردًا على سؤال من وكالة الأنباء اليهودية (JNS) حول عريضة قدّمها ألون ليئيل، المحاضر في جامعة رايخمان والدبلوماسي الإسرائيلي السابق، للمطالبة بالإفراج عن البرغوثي: "يجب إعدام مروان البرغوثي".

وأكد وزير الأمن القومي: "مروان البرغوثي قاتل، إنه إرهابي". وأضاف: "بالمناسبة، في سجن إسرائيلي اليوم، يُعاني من ظروف أسوأ من تلك التي يُعاني منها رئيس فنزويلا...".

وتابع بن غفير: "أعتقد أننا بحاجة إلى التعلّم من الولايات المتحدة. عقوبة الإعدام للإرهابيين. هذا ما نحتاجه".

يذكر أن أكثر من 200 شخصية ثقافية رائدة طالبت بالإفراج عن البرغوثي الذي يُنظر إليه على أنه قادر على توحيد الفصائل وإعادة الأمل في إنشاء دولة فلسطينية.

قضى البرغوثي (66 عامًا) 23 عامًا في السجن، بعدما وصف خبراء قانونيون سجنه بالمحاكمة المعيبة.

وكان البرغوثي برلمانيًا منتخبًا وقت اعتقاله، ولا يزال القائد الفلسطيني الأكثر شعبية بحسب ناشطين.

روسيا اليوم 
 
 


