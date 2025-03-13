بن غفير: يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك فورا

11:39 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير إنه "يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار فوراً، ويجب أن لا يبقى دقيقة واحدة في منصبه". اضافة اعلان





ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أزمة الثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبار "وصلت ذروتها".