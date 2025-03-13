بن غفير: يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك فورا

ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أزمة الثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبار "وصلت ذروتها".
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