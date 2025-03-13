 
الجمعة 2025-03-14 01:10 ص
 




            

        








    

        

        

            بن غفير: يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك فورا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                بن غفير: يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك فورا

            
                

                    بن غفير
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الخميس، 13-03-2025
    
    
        11:39 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير إنه "يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار فوراً، ويجب أن لا يبقى دقيقة واحدة في منصبه".اضافة اعلان


ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أزمة الثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبار "وصلت ذروتها".
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                دخان يتصاعد جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            إسرائيل تعلن شنّ غارة جوية على شرق لبنان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                توزيع الدعم والمساعدات
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            تنويه هام  بشأن توزيع الدعم والمساعدات للمتقاعدين العسكريين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                قوات من الاحتلال الإسرائيلي أمام الحرم الإبراهيمي
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية

                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الليرة الذهبية
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            بعد ارتفاع سعر الذهب بشكل جنوني.. تعرف أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الاردن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                بن غفير: يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك فورا

                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            بن غفير: يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك فورا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مجلس النواب
                            
                    
                    

                        
                            شؤون برلمانية
                        
                        
                            مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة