بن غفير يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح بعد عملية تل أبيب

الوكيل الاخباري- دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من موقع العملية في حولون الإسرائيليين إلى حمل السلاح، مشيرا إلى أن الحكومة وزعت آلاف قطع السلاح على الاسرائيليين.
وقال "حربنا ليست ضد إيران فقط بل هنا أيضا"، بإشارة إلى حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقال "حربنا ليست ضد إيران فقط بل هنا أيضا"، بإشارة إلى حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين.
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