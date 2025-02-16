بن غفير يدعو نتنياهو إلى صب الجحيم على حماس

وفي يناير/كانون الثاني، أعلن بن غفير استقالته من الحكومة احتجاجا على تصديقها على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.
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