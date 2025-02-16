بن غفير يدعو نتنياهو إلى صب الجحيم على حماس

الوكيل الإخباري- قال الوزير المستقيل إيتمار بن غفير مخاطبا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يجب أن يتوقف عن "تضييع الفرص"، مطالبا بصبّ الجحيم على حماس، إذا لم يتم تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين.

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وفي يناير/كانون الثاني، أعلن بن غفير استقالته من الحكومة احتجاجا على تصديقها على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.