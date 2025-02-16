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بن غفير يدعو نتنياهو إلى صب الجحيم على حماس

بن غفير
بن غفير
الأحد، 16-02-2025 09:38 ص

الوكيل الإخباري- قال الوزير المستقيل إيتمار بن غفير مخاطبا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يجب أن يتوقف عن "تضييع الفرص"، مطالبا بصبّ الجحيم على حماس، إذا لم يتم تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين.

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وفي يناير/كانون الثاني، أعلن بن غفير استقالته من الحكومة احتجاجا على تصديقها على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.

 

ودعا بن غفير إلى استحداث منصب تحت اسم "وزارة الهجرة الطوعية" لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأن يتولاها حزب "قوة يهودية" برئاسته، مضيفا "عندما يقول لي نتنياهو إنه يريد ذلك، فسأكون معه".

 
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