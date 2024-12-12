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بن غفير يطالب بإقامة حواجز دائمة على طرق الضفة الغربية

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
الخميس، 12-12-2024 12:03 م
الوكيل الإخباري-   طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بإقامة "حواجز دائمة" على الطرقات في الضفة الغربية، زاعما أن "حق المستعمرين في الحياة له الأولوية على حرية تنقل الفلسطينيين".اضافة اعلان


وقال المتطرف بن غفير في منشور على منصة "إكس": "أكرر مطالبتي الدائمة بإقامة حواجز دائمة على طرقات "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وإتاحة طرق آمنة للسكان الفلسطينيين".

وأضاف: "حق مواطني إسرائيل في الحياة له الأولوية على حرية التنقل للفلسطينيين".

وفا
 
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