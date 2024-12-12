بن غفير يطالب بإقامة حواجز دائمة على طرق الضفة الغربية

وقال المتطرف بن غفير في منشور على منصة "إكس": "أكرر مطالبتي الدائمة بإقامة حواجز دائمة على طرقات "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وإتاحة طرق آمنة للسكان الفلسطينيين".
وأضاف: "حق مواطني إسرائيل في الحياة له الأولوية على حرية التنقل للفلسطينيين".
وفا
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