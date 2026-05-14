بن غفير يقتحم الأقصى رفقة مستوطنين ويرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد

الخميس، 14-05-2026 03:22 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، برفقة مستوطنين، وفقا لمحافظة القدس.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس، إنّ بن غفير رفع علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن بن غفير قام بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته تزامنا مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
 
 


