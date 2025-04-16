الأربعاء 2025-04-16 10:24 ص
 

بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط حراسة مشددة

بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي
بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي
 
الأربعاء، 16-04-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحراسة مكثفة رافقت موكبه، في وقت أغلقت سلطات الاحتلال الحرم أمام المصلين المسلمين.اضافة اعلان


وألقى الوزير الإسرائيلي المتطرف كلمة أمام جموع المستوطنين المقتحمين للحرم، وأدى رقصات تلمودية في باحات المسجد.

وقال بن غفير في كلمته إن "إسرائيل تمرّ بأيام ليست سهلة"، متهمًا جهات داخل جهاز الشاباك بمحاولة تصفيته سياسيًا من أجل تغيير الحكومة المنتخبة.

الجزيرة
 
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