بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط حراسة مشددة

وألقى الوزير الإسرائيلي المتطرف كلمة أمام جموع المستوطنين المقتحمين للحرم، وأدى رقصات تلمودية في باحات المسجد.
وقال بن غفير في كلمته إن "إسرائيل تمرّ بأيام ليست سهلة"، متهمًا جهات داخل جهاز الشاباك بمحاولة تصفيته سياسيًا من أجل تغيير الحكومة المنتخبة.
الجزيرة
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