بن غفير يقتحم محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

وأظهر مقطع فيديو أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اقتحام بن غفير منطقة باب المغاربة، برفقة المفتش العام لشرطة الاحتلال داني ليفي، وقائد شرطة الاحتلال في القدس أفشالوم بيليد، حيث أدلى بن غفير بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين أمام ضباط وعناصر من شرطة الاحتلال.
وباب المغاربة، هو أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، ويقع مباشرة في سوره الغربي باتجاه الجنوب، ويعتبر من أقرب الأبواب للجامع القِبْلي والمصلى المرواني، ويقع بمحاذاة حائط البراق، ويخضع لسيطرة سلطات الاحتلال منذ عام 1967 ويستخدم لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى.
وقالت محافظة القدس، إن اقتحام بن غفير محيط المسجد الأقصى وتصريحاته، يأتي في ظل تصعيد الاحتلال من إجراءاته العسكرية وقيوده المفروضة على المصلين في القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
-
عاجل الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله
-
80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة
-
مستوطنون يدخلون قطاع غزة برفقة نائبة في الكنيست
-
إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان
-
حماس: أي مسار سياسي بشأن غزة يجب أن ينطلق من وقف كامل للعدوان
-
شعث: نعمل بخطوات متدرجة لترسيخ الأمن وبناء أسس السلام في غزة
-
روبيو: لا توجد خطة بديلة لغزة