بن غفير يقتحم محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

جانب من الاقتحام
 
الجمعة، 20-02-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-  اقتحم وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، محيط المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأظهر مقطع فيديو أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اقتحام بن غفير منطقة باب المغاربة، برفقة المفتش العام لشرطة الاحتلال داني ليفي، وقائد شرطة الاحتلال في القدس أفشالوم بيليد، حيث أدلى بن غفير بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين أمام ضباط وعناصر من شرطة الاحتلال.


وباب المغاربة، هو أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، ويقع مباشرة في سوره الغربي باتجاه الجنوب، ويعتبر من أقرب الأبواب للجامع القِبْلي والمصلى المرواني، ويقع بمحاذاة حائط البراق، ويخضع لسيطرة سلطات الاحتلال منذ عام 1967 ويستخدم لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى.


وقالت محافظة القدس، إن اقتحام بن غفير محيط المسجد الأقصى وتصريحاته، يأتي في ظل تصعيد الاحتلال من إجراءاته العسكرية وقيوده المفروضة على المصلين في القدس المحتلة.

 
 


