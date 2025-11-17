بن غفير يهدد باعتقال عباس.. "أنا سأتولى أمره"

وقال بن غفير: "أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص إلا يتمتع أبو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن".
وختم بن غفير كلمته بالقول: "اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره".
-
