بن غفير يهدد باعتقال عباس.. "أنا سأتولى أمره"

الوكيل الإخباري- طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



وقال بن غفير: "أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص إلا يتمتع أبو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن".

اضافة اعلان



وختم بن غفير كلمته بالقول: "اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره".