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بولر: محادثاتنا مع حماس ترجع للقلق من هشاشة وقف إطلاق النار

المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر
 
الإثنين، 10-03-2025 01:15 ص

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ13 الإسرائيلية عن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر ان المحادثات مع حماس تجري بسبب قلق الإدارة الأميركية من أن وقف إطلاق النار هش.

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وأضاف "اجتماعنا مع حماس لا يعني أننا أصدقاء أو حلفاء بل نناقش تقدم المفاوضات".


وتابع "أعمل لصالح الرئيس ترامب وهذا قراره وأنا أنفذ ما يريد".


وبين "حماس قالت لي إنها تريد تسليم جميع الرهائن واستعادة سجنائها".

 
 
gnews

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