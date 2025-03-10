بولر: محادثاتنا مع حماس ترجع للقلق من هشاشة وقف إطلاق النار

وأضاف "اجتماعنا مع حماس لا يعني أننا أصدقاء أو حلفاء بل نناقش تقدم المفاوضات".
وتابع "أعمل لصالح الرئيس ترامب وهذا قراره وأنا أنفذ ما يريد".
وبين "حماس قالت لي إنها تريد تسليم جميع الرهائن واستعادة سجنائها".
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