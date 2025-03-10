بولر: محادثاتنا مع حماس ترجع للقلق من هشاشة وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ13 الإسرائيلية عن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر ان المحادثات مع حماس تجري بسبب قلق الإدارة الأميركية من أن وقف إطلاق النار هش.

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وأضاف "اجتماعنا مع حماس لا يعني أننا أصدقاء أو حلفاء بل نناقش تقدم المفاوضات".



وتابع "أعمل لصالح الرئيس ترامب وهذا قراره وأنا أنفذ ما يريد".