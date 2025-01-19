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بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة

الجندي الأسير أورن شاؤول
الجندي الأسير أورن شاؤول
الأحد، 19-01-2025 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   قال بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك إنه تمّ انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول المحتجزة في قطاع غزة منذ 2014.اضافة اعلان


ويأتي البيان في اليوم الأول من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة المسلحة في غزة وبين جيش الاحتلال .

وكالات
 
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