بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة

ويأتي البيان في اليوم الأول من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة المسلحة في غزة وبين جيش الاحتلال .
وكالات
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