بيان دولي مشترك يحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه وكالة "الأونروا"

وحث الوزراء في بيان صدر عنهم اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات "الأونروا"، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين.
وفا
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