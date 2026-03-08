بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة الفلسطينية

01:25 م

الوكيل الإخباري- أدانت الرئاسة الفلسطينية الجرائم البشعة التي يرتكبها المستوطنون اليهود بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.





وشددت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، على أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وعدم محاسبته أدى إلى تصاعد دوامة العنف والإرهاب التي يتعرض لها شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الحرب في قطاع غزة.



وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، من خلال توفيرها الحماية والدعم لعصابات المستوطنين التي تواصل اعتداءاتها الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.



وحذرت من خطورة هذه السياسات الإسرائيلية الدموية، مطالبة الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل لإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها ومنع الجرائم الإرهابية التي ترتكبها بحق شعب وأرض فلسطين.







