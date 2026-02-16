الإثنين 2026-02-16 03:31 م

بيان عاجل من السلطة الفلسطينية حول الأحداث "المؤسفة" التي وقعت في طوباس

الإثنين، 16-02-2026 02:36 م
الوكيل الإخباري-  أصدر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الحادث المؤسف الذي وقع في محافظة طوباس.اضافة اعلان


وفيما يلي نص البيان:

في ضوء الحادث المؤسف في محافظة طوباس/طمون، الذي أودى بحياة المرحوم علي سامر عبد القادر سمارة، فإننا في جهاز الأمن الوقائي وإذ نحتسبه عند الله شهيدا، ونتمنى الشفاء العاجل لشقيقته الطفلة "روزانا"، ونلتزم بكل ما يلزم لعلاجها.

وإننا نؤكد تحملنا المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية لما حدث بكل أبعاده الأمنية والإنسانية والحقوقية، وبما يكفل مبدأي الشفافية والمساءلة، ويعزز السلم الأهلي والمجتمعي.

وفا
 
 


