بيان عاجل من السلطة الفلسطينية حول الأحداث "المؤسفة" التي وقعت في طوباس

وفيما يلي نص البيان:
في ضوء الحادث المؤسف في محافظة طوباس/طمون، الذي أودى بحياة المرحوم علي سامر عبد القادر سمارة، فإننا في جهاز الأمن الوقائي وإذ نحتسبه عند الله شهيدا، ونتمنى الشفاء العاجل لشقيقته الطفلة "روزانا"، ونلتزم بكل ما يلزم لعلاجها.
وإننا نؤكد تحملنا المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية لما حدث بكل أبعاده الأمنية والإنسانية والحقوقية، وبما يكفل مبدأي الشفافية والمساءلة، ويعزز السلم الأهلي والمجتمعي.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شرق غزة
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تمسكه بنزع سلاح "حماس"
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس
-
إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في طولكرم
-
إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967
-
إخطارات هدم في بلدة عناتا بالقدس المحتلة
-
عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة
-
وزير الخارجية السعودي: اجتماع مجلس السلام يحدد مساهمات الدول في إعمار غزة ونهاية حقيقية للصراع