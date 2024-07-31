بيان عاجل من حركة حماس حول استشهاد هنية

الوكيل الاخباري - استشهد ، صباح الأربعاء ، رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران .



وقالت الحركة في بيان لها ، ان هنية استشهد إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.



تاليا البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون)

تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم:

الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية

رئيس الحركة، الذي استشهد إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.