بيان هام حول مصير أبو عبيدة

الوكيل الإخباري- أكد أمن المقاومة في قطاع غزة، الخميس، أنه رصد خلال الساعات الماضية انتشار شائعات تتعلق بمصير المتحدث باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، سواء التي تتحدث عن ظهور مرتقب له أو التي تزعم وجود نعي مرتقب. اضافة اعلان





وحذر أمن المقاومة، من تداول هذه الشائعات لما تحمله من أهداف أمنية ومعنوية قد تُلحق الضرر بالمقاومة في هذه المرحلة الحساسة، داعيا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة.



وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالموقف الرسمي الصادر عن المقاومة فيما يتعلق بمصير أبو عبيدة، وعدم الاجتهاد أو التأويل في هذا الشأن مطلقا.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في مدينة "شرم الشيخ"، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.



وبموجب الاتفاق، ستسلم المقاومة الفلسطينية جثامين 28 أسيرًا لديها، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين فلسطينيين من غزة استشهدوا خلال حرب الإبادة.



ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت "حماس"، الاثنين الماضي، إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر "تل أبيب" وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلمت "إسرائيل" 4 منهم.



ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.

