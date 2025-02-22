بينهم "أقدم أسير" و"مهندس القسام".. إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل

ومن بين المفرج عنهم اليوم، ضياء الآغا وهو أقدم أسرى قطاع غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي، الذي شارك رئيس جهاز "الشاباك" حينها يورام كوهين في عملية خطفه من أوكرانيا عبر طائرة خاصة، وذلك بعد 14 عاما من الاعتقال بتهمة المشاركة في العمل العسكري في كتائب القسام.
وكشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، الجمعة عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان "سيفرج عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023.
روسيا اليوم
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