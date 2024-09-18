بينهم أول مجندة.. مقتل 4 اسرائيليين في رفح

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل 4 من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة يوم الثلاثاء. اضافة اعلان





والقتلى من بينهم 3 من لواء "جعفاتي" ومسعفة في لواء المدرعات.



وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المسعفة عجم نعيم تُعد أول جندية تُقتل خلال الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة.



وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 348.



