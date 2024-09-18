بينهم أول مجندة.. مقتل 4 اسرائيليين في رفح

والقتلى من بينهم 3 من لواء "جعفاتي" ومسعفة في لواء المدرعات.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المسعفة عجم نعيم تُعد أول جندية تُقتل خلال الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 348.
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