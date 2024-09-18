 
الأربعاء 2024-09-18 09:17 ص
 
 

بينهم أول مجندة.. مقتل 4 اسرائيليين في رفح

الجنود الاسرائيليين الأربعة القتلى
الجنود الاسرائيليين الأربعة القتلى
الأربعاء، 18-09-2024 07:16 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل 4 من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة يوم الثلاثاء.اضافة اعلان


والقتلى من بينهم 3 من لواء "جعفاتي" ومسعفة في لواء المدرعات.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المسعفة عجم نعيم تُعد أول جندية تُقتل خلال الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 348.

 
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