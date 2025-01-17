تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات مصغرة قبل اجتماع الكابينت الذي كان مقررا صباح اليوم الجمعة قبل أن يتم تأجيله.

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وتم تأجيل الجلسة لمساء يوم غد السبت بحجة الانتظار حتى انتهاء عطلة السبت وفي الأثناء هبطت طائرة الوفد الإسرائيلي في إسرائيل قادمة من دولة قطر.



إلى ذلك، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير الحكومة لتأجيلها جلستها الخاصة بالمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة.



وفي سياق متصل، ذكرت "القناة 12" أنه ولأول مرة ستتولى فرقتان عسكريتان مسؤولية الدفاع عن بلدات غلاف غزة.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ترتيبات أمنية جديدة بدأها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.