تأسيس مركز متخصص لرعاية وتأهيل المصابين الفلسطينيين في الإمارات

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف لتعزيز الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع مدينة الإمارات الإنسانية عن تأسيس مركز متخصص جديد لرعاية وتأهيل المصابين الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى الإمارات لتلقي العلاج. وتأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها المؤسسة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمواصلة دعم أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر توفير الرعاية المتكاملة لهم، وتحسين جودة حياتهم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.



وقامت مؤسسة زايد العليا بتجهيز مركز يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل التقييم الطبي والنفسي، والعلاج الطبيعي، والتأهيل السمعي والوظيفي، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من جميع الأعمار. وخصصت المؤسسة مبنى مجهزاً بكافة المعدات والتقنيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب توفير مكاتب إدارية وفنية لضمان كفاءة سير العمليات واستمراريتها.



وتمكّن فريق العمل في المؤسسة من تقييم 103 حالات، وتقديم حوالي 80 جلسة علاجية أسبوعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتأمين استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية. كما تم توفير 60 جهازاً مساعداً لحالات الإعاقة الجسدية، و11 سماعة طبية لحالات الإعاقة السمعية. هذا بالإضافة إلى افتتاح فصل تأهيلي متخصص في تعليم الصم، بالإضافة إلى تدريب الحالات البصرية على لغة "برايل" لدمجهم في التعليم.

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