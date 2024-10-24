تأسيس مركز متخصص لرعاية وتأهيل المصابين الفلسطينيين في الإمارات

وقامت مؤسسة زايد العليا بتجهيز مركز يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل التقييم الطبي والنفسي، والعلاج الطبيعي، والتأهيل السمعي والوظيفي، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من جميع الأعمار. وخصصت المؤسسة مبنى مجهزاً بكافة المعدات والتقنيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب توفير مكاتب إدارية وفنية لضمان كفاءة سير العمليات واستمراريتها.
وتمكّن فريق العمل في المؤسسة من تقييم 103 حالات، وتقديم حوالي 80 جلسة علاجية أسبوعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتأمين استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية. كما تم توفير 60 جهازاً مساعداً لحالات الإعاقة الجسدية، و11 سماعة طبية لحالات الإعاقة السمعية. هذا بالإضافة إلى افتتاح فصل تأهيلي متخصص في تعليم الصم، بالإضافة إلى تدريب الحالات البصرية على لغة "برايل" لدمجهم في التعليم.
وتتضمن خدمات المركز تقديم جلسات تعليمية وتأهيلية لحالات الإعاقة الذهنية، إضافة إلى تركيب أطراف صناعية وتدريب الحالات على استخدامها. كما وفرت المؤسسة الكراسي المتحركة والدعامات اللازمة لتحسين الحياة اليومية للمصابين، في مبادرات تأتي في إطار رؤية الإمارات لتعزيز الدعم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء العالم.
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