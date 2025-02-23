تأكيدات بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التأخير الإسرائيلي

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأخرت إسرائيل، السبت، الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، إثر إطلاق سراح 6 محتجزين في غزة، وهو ما اعتبرته حركة حماس "خرقًا فاضحًا" لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن أنه سيتم الإفراج عن 602 أسير فلسطيني يوم السبت، بينهم 50 محكومًا بالسجن المؤبد، مشيرا إلى أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.
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