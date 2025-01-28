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تأكيد قطري أميركي على استمرار جهود الوساطة في غزة

علم قطر
علم قطر
الثلاثاء، 28-01-2025 07:03 م
الوكيل الإخباري-   قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكدا استمرار جهود الوساطة المشتركة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت أن الجانبين شددا -خلال اتصال هاتفي- على التزام طرفي وقف إطلاق النار بتنفيذ كل البنود، مشيرة إلى أن روبيو شكر قطر لمساعيها التي أثمرت إطلاق سراح أميركيين في أفغانستان.
 
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