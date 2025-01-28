تأكيد قطري أميركي على استمرار جهود الوساطة في غزة

وأضافت أن الجانبين شددا -خلال اتصال هاتفي- على التزام طرفي وقف إطلاق النار بتنفيذ كل البنود، مشيرة إلى أن روبيو شكر قطر لمساعيها التي أثمرت إطلاق سراح أميركيين في أفغانستان.
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