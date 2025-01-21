تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة بمخيم جنين

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الوكيل الإخباري- تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة في محيط مخيم جنين، وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن قوات أمن السلطة فتحت نيران أسلحتها تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين بالمخيم. اضافة اعلان

