 
الثلاثاء 2025-01-21 01:40 ص
 

تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة بمخيم جنين

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 01:33 ص
الوكيل الإخباري-   تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة في محيط مخيم جنين، وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن قوات أمن السلطة فتحت نيران أسلحتها تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين بالمخيم. اضافة اعلان
 
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