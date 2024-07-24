تجدد القصف المدفعي بمخيم النصيرات

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697359 الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في المناطق الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب قصف إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج شهداء بقصف إسرائيلي وإطلاق نار وسط قطاع غزة غارة إسرائيلية على محيط أبراج الأسرى غربي النصيرات قصف مدفعي على شمالي النصيرات