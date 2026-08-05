تجدد قصف الاحتلال المدفعي واستهدافه أنحاء متفرقة من قطاع غزة

وأفادت تقارير صحفية بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال، إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية، المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع.
وطال قصف الاحتلال المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيراناً كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح.
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