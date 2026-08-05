الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

تجدد قصف الاحتلال المدفعي واستهدافه أنحاء متفرقة من قطاع غزة

تجدد قصف الاحتلال المدفعي واستهدافه أنحاء متفرقة من قطاع غزة
تجدد قصف الاحتلال المدفعي واستهدافه أنحاء متفرقة من قطاع غزة
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:32 ص
الوكيل الإخباري-  يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة، والوسطى، وخان يونس، منذ صباح اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية، المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع.

وطال قصف الاحتلال المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيراناً كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح.
 
 


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