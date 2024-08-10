تحالف أوقفوا الحرب: وحشية إسرائيل لا حدود لها

12:12 م

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الوكيل الإخباري- قال تحالف أوقفوا الحرب تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدرسة التابعين في قطاع غزة فجر اليوم، إنه يبدو ألا حدود لوحشية إسرائيل.



وقال إن أيادي من يساعد إسرائيل في بريطانيا وأميركا ملطخة بالدماء.