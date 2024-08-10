 
السبت 2024-08-10 03:21 م
 
 

تحالف أوقفوا الحرب: وحشية إسرائيل لا حدود لها

غزة
غزة




 

السبت، 10-08-2024 12:12 م
الوكيل الإخباري-   قال تحالف أوقفوا الحرب تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدرسة التابعين في قطاع غزة فجر اليوم، إنه يبدو ألا حدود لوحشية إسرائيل.

وقال إن أيادي من يساعد إسرائيل في بريطانيا وأميركا ملطخة بالدماء.
gnews

أحدث الأخبار

من فيضانات النيجر

عربي ودولي فيضانات النيجر تودي بحياة 94 شخصًا وتشرد الآلاف

ت

منوعات عناكب بحجم الجرذان تغزو بريطانيا

تركيا

فلسطين تركيا: إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة ضد الإنسانية

فرضت روسيا نظاما أمنيا واسعا في ثلاث مناطق حدودية

عربي ودولي روسيا تواصل التصدي لتوغل أوكراني في أراضيها

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تصدر 172 قرار إتلاف وتحول 62 جهة مخالفة للنائب العام

غزة

فلسطين العراق يدين مجزرة الفجر ويطالب بموقف دولي وإسلامي حازم

ت

طب وصحة أطعمة تحسن عمل الدماغ

البنك المركزي الروسي

أسواق ومال التضخم في روسيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهراً





 


 



الأكثر مشاهدة