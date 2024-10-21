 
الإثنين 2024-10-21 09:44 ص
 
 

تحت حماية الجيش .. مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً غرب نابلس

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 21-10-2024 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال، أغلقت الموقع الأثري والمحال التجارية أمام الفلسطينيين ومنعت الدخول إليها، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين بهدف الاستيلاء على المنطقة.

جدير بالذكر أن نشاط المستوطنين العدواني في الضفة الغربية والقدس الشريف متسارع بشكل كبير ، خاصة وأنهم يلقون دعماً كبيراً من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير .

وفا
 
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