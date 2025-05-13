الثلاثاء 2025-05-13 01:15 م
 

تحت حماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستوطنون ، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفا
 
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