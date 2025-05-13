تحت حماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
وفا
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