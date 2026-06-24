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تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

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5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة
 
الأربعاء، 24-06-2026 02:19 م

الوكيل الإخباري-   تجسيداً لالتزامها الإنساني الراسخ تجاه الأشقاء في قطاع غزة، أرسلت دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" خلال الأسبوع الجاري، 5 قوافل مساعدات جديدة، وشملت الشحنات 64 شاحنة نقلت 786 طناً من المواد الإغاثية، والتي تنوعت بين طرود غذائية ومستلزمات إيواء لدعم الأسر المتضررة.

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ويجري إدخال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المصرية، بما يسهم في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الميدانية.


فيما يكثف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش جهوده لتجهيز وإرسال الشحنات الإغاثية بشكل متواصل؛ وذلك استناداً إلى منظومة عمل متكاملة تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، وتكفل وصول المساعدات بفاعلية إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.


في الوقت الذي تؤكد فيه عملية "الفارس الشهم 3"، عمق الإلتزام الإماراتي بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ، تأتي هذه المبادرات الإغاثية كخطوة عملية للتخفيف من حدة الأزمة في قطاع غزة، عبر تركيز الجهود على تأمين المتطلبات المعيشية الضرورية، ومساندة الأسر المتضررة في مواجهة الظروف الحرجة الراهنة.

 
 


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