تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

ويجري إدخال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المصرية، بما يسهم في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الميدانية.
فيما يكثف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش جهوده لتجهيز وإرسال الشحنات الإغاثية بشكل متواصل؛ وذلك استناداً إلى منظومة عمل متكاملة تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، وتكفل وصول المساعدات بفاعلية إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.
في الوقت الذي تؤكد فيه عملية "الفارس الشهم 3"، عمق الإلتزام الإماراتي بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ، تأتي هذه المبادرات الإغاثية كخطوة عملية للتخفيف من حدة الأزمة في قطاع غزة، عبر تركيز الجهود على تأمين المتطلبات المعيشية الضرورية، ومساندة الأسر المتضررة في مواجهة الظروف الحرجة الراهنة.
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